Військові мають бути усім забезпечені, щоб "випхати" з країни ворога або ж вивезти його "вантажем 200" - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що українські військовослужбовці мають бути забезпечені усім необхідним, щоб "випхати" з країни ворога або ж вивезти його "грузом 200".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Я б хотів, щоб український військовий отримав усе найкраще. Не лише від зв'язку, але і якісний танк, якісну зброю, якісні технології. Щоб він був забезпечений і міг дати по одному місцю російському агресору і випхати його за межі кордонів нашої держави. Або вивезти їх "вантажем 200" з території нашої держави", - сказав Гройсман.