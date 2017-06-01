ЗМІ: Бойовики "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, жорстоко вбивши охоронців
Сестрі загиблого вбивці представилися "українською ДРГ".
Бойовики "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від Партії регіонів Артема Щербаня, розташований в окупованому селищі Спартак, і вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно від мародерів.
Про це повідомляють житель Донецька Андрій Мацкул, а також військовий кореспондент бойовиків "ДНР" Марина Харкова, пише Четверта влада.
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За їх інформацією, Артем Щербань (син колишнього губернатора Донецької області Володимира Щербаня) залишив свій котедж в Спартаку після початку бойових дій. Деякий час тому бойовики заселилися в котедж Щербаня, і, виявивши у охоронців не донецьку прописку, забили їх до смерті.
"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи" - написав Мацкул.
"Сестрі загиблого сказали "укрдрг" і відфутболили" - написала в коментарях до посту Мацкула Харкова.
"Доба мужиків вбивали в будинку, в якому самі влаштувалися на проживання. А скільки таких мужиків сиділо по підвалах і згинуло невідомо де", - написав Мацкул.