На Донеччині бойовики обстрілювали житлові квартали, поранено мирного жителя

На Донеччині вчора російсько-терористичні війська декілька разів обстрілювали житлові квартали, поранено одного цивільного. Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції за минулу добу станом на 06.00 годину 6 червня, зранку 5 червня дві ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці.

Пізніше декілька артилерійських снарядів противника розірвались в житловому секторі Павлополя.

Крім того, близько 21.00 загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. Внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.

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Разом з тим під час ворожого обстрілу укріплень ЗСУ неподалік Верхньоторецького міна калібру 82 мм розірвалась поблизу житлового сектору, внаслідок чого поранень зазнав місцевий мешканець.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня окупанти 77 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, четверо бійців зазнали поранень.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби окупанти значно збільшили кількість обстрілів, зокрема вони 77 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, четверо бійців зазнали поранень.