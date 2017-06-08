Волонтери повідомляють про загострення ситуації в АТО на Луганському напрямку

Минулі дві доби на передовій стали найскладнішими для наших хлопців за останні декілька тижнів. Про це повідомляють волонтери “Повернись живим” на сторінці фонду у ФБ.

За їх словами терористи не жаліючи боєприпасів били майже по всім напрямках. В сторону ЗСУ прилітало все, починаючи від кулі 5.45 калібру, закінчуючи реактивними системами «Град».

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“Найзапеклішою ділянкою фронту стала Луганська область. Протягом двох діб, безперервно ополченці били по нашим передовим позиціям, а також населеним пунктам Попасна, Кримське, Троїцьке, Новотроїцьке, Новотошковка, Трьохізбенка”, - зазначають вони.

На азовському побережжі, зазначають у “Повернись живим” вчора було відносно тихо: “Поки класні пацани з ОБСЄ не поїхали «спати». Зранку ракети приземлялись неподалік Чермалика, а на вечір між Широкіно та Лебединським”.

Також у фонді зазначають, що вже третій день поспіль тривають запеклі бої й неподалік Авдіївки. Групи бойовиків батальйону «Сомалі» та «Спарта», під прикриттям артилерії і двох танків безуспішно штурмують наші позиції в районі населеного пункту Крута Балка.

“Хлопці звітують, що до своїх колишніх командирів відправились швидкісним ліфтом майже два десятки терористів. До речі! ОБСЄ на цій ділянці фронту бачили всього декілька хвилин”, повідомляють в волонтерській організації.

З нашого боку на даний момент за словами волонтерів підтверджено вже 19 поранених, з них семеро в край важкому стані. На превеликий жаль двоє захисників загинули, один з них офіцер.