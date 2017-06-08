Жителі Авдіївки забезпечені водою, однак у місті частково відсутній газ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Авдіївка з водою, але частково – без газу. Щойно відновили водопостачання у Авдіївці й дали людям воду, як надійшло повідомлення про пошкодження магістрального газогону «Макіївка-Авдіївка». Попередньо – внаслідок бойових дій.

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Для встановлення місця пошкодження виїхала бригада з трьох осіб. По завершенню огляду можна буде проводити відновлювальні роботи», – написав Жебрівський.

Він повідомив, що було вирішено тимчасово відключити від газопостачання 7 прилеглих селищ – близько 3 тисяч абонентів.

«Станом на 9 годину на Авдіївку газ подається частково. Без газу залишаються мешканці приватного сектору так званої Старої Авдіївки та навколишніх селищ. Авдіївський коксохім у виробництві природний газ не використовує, отже на виробничий процес підприємства відсутність газу у місті не впливає.