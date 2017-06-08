Волонтер про ситуацію на Світлодарській дузі: бойовики намагаються вибити ЗСУ, підходять на близьку відстань

На Світлодарській дузі бойовики чинять спроби вибити українську піхоту з передових нових й старих позицій.

"Вчорашня атака була схожа на наступ", - пише на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.

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Він розповів, що на деяких ділянках відстань до противника становила до 400 метрів. Крім того, по позиціях ЗСУ працювали кулемети ДШК, БМП, міномети і є інформація, але поки не подтвержденна, про танк.

"Піхота відбилася. Усі позиції збережені. На жаль, у нас 3 людини поранені", - заявив Мисягін.

Як повідомляли волонтери фонду "Повернись живим", унаслідок загострення на Донбасі підтверджено вже 19 поранених, з них семеро у важкому стані. Двоє захисників загинули, один з них офіцер.