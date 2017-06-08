Інтенсивність боїв на Донбасі перевищила показники під час зимових боїв за Авдіївку – МОУ

Бойовики на Донбасі минулої доби випустили в бік сил АТО близько 900 мін, понад 130 артилерійських снарядів, 25 снарядів з танка, а також чверть боєкомплекту реактивної системи «Град».

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

«Минула доба позначилася подальшим загостренням обстановки на лінії бойового зіткнення, значно зросла кількість випадків застосування противником важкої зброї», - сказав він.

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За словами Мотузяника, «за підрахунками Генштабу Збройних сил України, бандформування минулої доби випустили в бік сил АТО близько 900 мін, понад 130 артилерійських снарядів, 25 снарядів з танка, а також чверть боєкомплекту реактивної системи «Град».

«Більше половини всіх мінометних та артилерійських обстрілів з боку ворога відбулися саме в районі Бахмутської траси (на Луганщині). Інтенсивність бойових дій, що наразі спостерігається, вже перевищила аналогічні показники в січні-лютому 2017 року під час боїв за Авдіївку», - наголосив речник Міноборони з питань АТО.