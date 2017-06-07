Генпрокурор РФ заявив, що Америка хоче змінити владу в Росії через "кольорову революцію"

Генпрокурор РФ Юрій Чайка заявив, що Державний департамент США хоче змінити владу в Росії через «кольорову революцію».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на парламентських слуханнях у Раді Федерації РФ.

«Проаналізувавши результати проведених перевірок НКО в цілому, можна констатувати, що найбільш активно у внутрішні справи Росії втручаються іноземні неурядові організації, фактично підконтрольні Державному департаменту США», - сказав Чайка.

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Він також заявив, що метою роботи ворожих Росії організацій, як правило, була зміна влади в РФ, зокрема, за відпрацьованими сценаріями «кольорових революцій».

«У Росії немає заборони на роботу іноземних і міжнародних організацій. Єдина вимога, щоб вони не втручалися у внутрішню політику нашої країни, а їхня діяльність була прозорою і здійснювалася в рамках існуючого у нас законодавства», - сказав він.

У свою чергу, директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін відзначив, що блок західних країн на чолі з США розглядає Росію як один із головних викликів своєму глобальному домінуванню.

«Існування сильної і суверенної Росії в принципі не вписується в проект побудови планетарного світопорядку, який продовжують просувати євроатлантичні еліти», - сказав він.

«Русофобський курс Заходу зараз фактично інституціалізований, а його провідники обіймають провідні пости в органах державної влади, в міжнародних, неурядових організаціях і ЗМІ», - сказав він.

«Реалізований Заходом сценарій передбачає позбавлення Росії самостійності в міжнародних справах і одержання необмеженого доступу до наших природних ресурсів. Головною перешкодою цьому США і їхні союзники вважають незалежний і національно орієнтований курс російського керівництва», - вважає Наришкін.

Голова комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що питання втручання у справи РФ зростає, оскільки Росія входить в новий «електоральний цикл» - вибори президента.

На думку першого заступника голови комітету РФ із міжнародних справ Володимира Джабарова, аналізуючи «недружні кроки зарубіжних опонентів Росії», можна зробити висновок про те, що на Заході була зроблена ставка на послідовний розкол російського суспільства, планомірно реалізується лінія на розв'язання нової холодної війни і повну ізоляцію Росії в світі.

Він вважає, що на Заході здійснюються спроби повторити стосовно Росії «український сценарій», використовуючи роз'єднання політичної еліти для розхитування конституційних основ держави.