На окупований Донбас прибула чергова група російських військових - Мотузяник

На територію окупованого Донбасу, у Дебальцеве та Горлівку, прибула чергова група російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте також"Ветерани Донбасу": волонтери дізналися, як у Росії заохочують контрактників, що воювали в Україні (фото)

«За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, на окуповану територію, йдеться про Дебальцеве та Горлівку, прибула група російських вояків на автомобілях з номерами, що зарезервовані за Пензенською областю РФ», - сказав Мотузяник.

«Там, зокрема дислокуються дві військові частини – це навчальний центр Міноборони РФ, що готує артилеристів, а також 594-й полк російської нацгвардії, що є спадкоємцем військ так званого НКВД, з їхніми специфічними карально-репресивними функціями», - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Размазнін розповів, що затримання російських військовослужбовців у зоні АТО відбуваються досить часто, але інформація про це не оприлюднюється в пресі.