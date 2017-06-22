Тимчук розкрив кроки ЗСУ щодо деокупації Донбасу

Народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук розкрив кроки українських військових, спрямовані на деокупацію Донбасу.

"Ми використовуємо цю ситуацію для примусу російсько-терористичних військ до виконання Мінських домовленостей", - каже Тимчук, зазначаючи, що ЗСУ займають лише ті території, які за Мінськими угодами повинні перебувати під контролем України, передає "Апостроф".

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Тим самим військові не порушують домовленості, але змушують противника їх виконувати.

"Таким чином, противник відсувається за лінію розмежування, яка визначена протоколами до Мінська-2. ЗСУ не перетинають цю лінію", - каже нардеп.

Також Тимчук розповів, що за наявною інформацією, у супротивника є великі проблеми з особовим складом й комплектацією підрозділів, що змушує їх відступати. У відповідь на звинувачення з боку російського командування вони відповідають, що люди не можуть виконувати завдання через втому.

Раніше ЗМІ опублікували концепцію закону про деокупації Донбасу. У документі не йдеться про те, як саме Україна буде звільняти тимчасово окуповані території.