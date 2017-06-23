"По дорозі на Донбас": Геращенко показала робочі будні євродипломатів в просторому купе (фото)

Посли країн ЄС і депутат Європейського парламенту сьогодні, 23 червня, відвідають Донбас.

На український Схід вирушили Анна Фотига і Петрас Астрявичус, який очолює неформальну групу дружби Україна-Євросоюз в Європарламенті, а також посли Португалії, Хорватії і Словенії в Україні.

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На оприлюднених першим віце-спікером парламенту Іриною Геращенко фото представники ЄС прямуютьна Донбас у купейному вагоні. Вони мають намір відвідати Авдіївку і ознайомитися з гуманітарною, екологічною ситуацією і питаннями безпеки в зоні конфлікту.

Раніше в Адміністрації президента України повідомили, що під час візиту Петра Порошенка до США Дональду Трампу були продемонстровані наочні факти страждання дітей після обстрілу росіянами населених пунктів, військові жетони і посвідчення. Це вразило Трампа, що викликало емоційну реакцію.