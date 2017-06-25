Командир "полку" терористів зламав ніс підлеглому через відмову підписувати новий контракт – розвідка

На тимчасово окупованій території Донецької області командир терористичного полку зламав ніс своєму підлеглому, який відмовлявся підписувати новий контракт на проходження служби.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів російсько-терористичних військ продовжує зростати невдоволення діяльністю російської окупаційної влади та методами управління кадрових офіцерів збройних сил РФ.

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«24 червня ц.р. під час проведення виховної бесіди, пов’язаної з відмовою підписувати новий контракт на проходження служби, командир 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК зламав ніс одному з підлеглих військовослужбовців, що викликало обурення особового складу підрозділу», - повідомили в управлінні розвідки.

Крім того, зазначається, що серед цивільного населення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зростає невдоволення діями військовослужбовців російських окупаційних військ, які у службовий час перебувають у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

«22 червня ц.р. військовослужбовець 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння за кермом автомобіля скоїв ДТП. 23 червня ц.р. затримано командира однієї з рот 2 АК, який керував вантажним автомобілем у стані алкогольного сп’яніння», - повідомляє розвідка.