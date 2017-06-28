Бойовики знову обстріляли житловий квартал Красногорівки

Бойовики сьогодні вкотре обстріляли житловий квартал Красногорівк Донецької області. Про це повідомив речник АТО Антон Миронович на своїй сторінці у Facebook.

«Російські найманці знову обстріляли житловий квартал Красногорівки. Попередньо зі 120-мм міномету. Деталі уточнюються», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 травнябойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого поранення дістали троє мирних жителів.

Читайте такожБойовики продовжують порушувати перемир'я на всій лінії зіткнення - штаб АТО

Також було пошкоджено 42 будівлі, в тому числі лікарня та школа, а також водогін. Того ж дня водопостачання було відновлено.

3 червня підконтрольні Кремлю найманці знову обстріляли з 82-мм мінометів школу та житлові будинки в Красногорівці, внаслідок чого було поранено місцеву жительку.

Вночі 5 червня вони вкотре здійснили обстріли околиць Красногорівки. Осколками було пошкоджено два будинки, де відпочивали люди. На щастя, тоді ніхто не постраждав.