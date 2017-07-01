У Манчестері винесуть вирок британцю, який воював на боці "ДНР"

У Великобританії судять 41-річного Бенджаміна Стимсона за участь у діяльності незаконних збройних формувань на території окупованого Донбасу, пише The Times.

Відомо, що Стімсон провів чотири місяці на Донбасі в 2015 році. Він, дотримуючись соціалістичних поглядів, вирушив на схід України, щоб "розпочати нове життя", зазначають у виданні. Він також сподівався отримати російське громадянство.

Перебуваючи в Україні в жовтні того ж року, він дав інтерв'ю BBC, в якому заявив, що "Росія стала жертвою західної імперіалістичної агресії".

"Я приїхав сюди як людина робітничого класу без роботи", - заявив британець. Стімсон розповів, що не брав участі у бойових діях, але готовий вбивати, "якщо його життя буде в небезпеці". "Я вважаю, що це частина війни. Ми у формі. Я бачу себе захисником мирних жителів".

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Спочатку він прилетів до Москви, а в Україну потрапив через Ростов. Коли Стімсон повернувся до Манчестера, його заарештували.

Стимсону винесуть вирок 14 липня.

Також у виданні зазначили, що це перший процес над громадянином Великої Британії, який побував на Донбасі під час конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, в Італії українського бійця заарештували за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера біля Слов'янська.