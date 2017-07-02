У Міноборони повідомили, як загинули двоє українських військових

Двоє українських військовослужбовців загинули вчора поблизу села Піски Донецької області, підірвавшись на міні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу двоє українських військових загинули. Це сталось в районі населеного пункту Піски внаслідок підриву на міні. Ще троє українських військових отримали поранення та бойові травмування», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 25 разів обстріляли підрозділи Збройних сил України.