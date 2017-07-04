У Міноборони назвали чисельність російських військ на кордоні з Україною та на Донбасі

Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявив, що Росія вздовж державного кордону з Україною, на тимчасово окупованих територіях Донбасу та у Криму розгорнула військовий контингент чисельністю 60 тисяч осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це Руснак сказав під час 95-го семінару Роуза-Рота в Києві.

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"Всього на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, вздовж державного кордону України та у Криму розгорнуто угруповання збройних сил Росії, яке, з урахуванням кримського міжвидового об'єднання, нараховує понад 60 тис. озброєних, навчених військовослужбовців", - заявив Руснак.

Також він додав, що на озброєнні російських військ «перебувають тактичні ракетні комплекси "Точка", танки, броньовані бойові машини, артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню».

"За наявними даними, в першому та другому армійських корпусах (розгорнуті на окупованому Донбасі - УНІАН) командні та керівні посади переважно обіймають кадрові військовослужбовці - це офіцери і генерали збройних сил Росії, які відряджаються до тимчасово окупованих територій України терміном від трьох до одинадцяти місяців", - сказав Руснак.