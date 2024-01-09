Цей рік стане переломним, вважають журналісти.

Американський журнал Time оприлюднив свій топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік. На третьому місці зазначено "розділену Україну".

"У 2023 році головними подіями були дві війни в Європі (Росія проти України) та на Близькому Сході (Ізраїль проти ХАМАСу). У 2024 році ці конфлікти розширяться, але найбільший глобальний ризик становить третя "війна" - Сполучених Штатів проти самих себе", - йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що вторгнення Росії в Україну стало історичною поразкою Москви: НАТО розширюється, вже відкрито переговори щодо членства України в Євросоюзі, а проти Росії запроваджено санкції. Крім того, заморожено російські активи, які можуть піти на відновлення України.

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"Але Україна буде де-факто розділена цього року, і Росія зараз має ініціативу на полі бою і матеріальну перевагу. 2024 рік - це точка перелому у війні: і якщо Україна найближчим часом не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися незворотними і цілком можуть розширитися", - пише газета.

Зазначається, що Україна зазнала сильного удару через зменшення політичної та матеріальної підтримки з боку США, а перспективи європейської допомоги "лише трохи кращі". Також країні необхідно більше військ.

"З усіх цих причин цього року Київ піде на більші військові ризики, в тому числі завдасть ударів по більшій кількості цілей на території Росії, що спровокує безпрецедентну російську реакцію і може втягнути НАТО в конфлікт", - вважають журналісти.

Інші глобальні ризики року:

Time додав до свого списку боротьбу США "проти самих себе". На думку редакції, президентські вибори поглиблять політичний розкол країни та випробують американську демократію на міцність.

Вони очікують на розширення бойових дій у секторі Газа, що може ще більше втягнути у війну Сполучені Штати Америки та Іран. Також зазначається, що цього року Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості один одного і діятимуть на світовій арені все більш скоординовано і деструктивно.

У списку є проблеми з "некерованим ШІ", боротьба за найважливіші корисні копалини, наслідки глобального інфляційного шоку та екстремальні погодні явища.

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