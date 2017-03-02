Росіяни в СЦКК надали гарантії безпеки: сапери виїхали на Донецьку фільтрувальну станцію - Жебрівський

Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС. Хоча окупанти сьогодні зранку активно обстрілювали позиції наших військових навколо Авдіївки. Зокрема, промзону. Стріляли із танків та мінометів», - написав він.

Да даними голови ВЦА, підрозділ мінерів та вибухотехніків ДСНС разом із представниками СЦКК вийшов на огляд та розмінування території ДФС.

«Після цього на станцію зайде ремонтна бригада КП «Вода Донбасу» разом із представниками місії ОБСЄ, щоб розпочати відновлювальні роботи. За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні», - зазначив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Представники РФ відмовлялись надати гарантії дотримання режиму тиші для відновлення роботи ДФС.

1 березня представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що на засіданні ТКГ сторони погодились у тому, щоб не здійснювати обстрілів ДФС, а також провести роботи з розмінування місцевості в районі станції та під'їзних доріг.