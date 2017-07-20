Бойовики зірвали спробу швидкого обміну українського бійця, який потрапив у полон – журналіст

На Донбасі українська сторона спробувала провести швидкий обмін українського бійця, який потрапив у полон до бойовиків. Однак, російське командування зірвало спробу. Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Бутусов зазначив, що полонений розмовляв із рідними. Його стан нормальний.

«Противник продовжує використовувати проблему українських полонених для шантажу і політичного тиску на українське керівництво, і зриває досягнуті в Мінську домовленості про обмін полонених», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-центр штабу АТО надав уточнену інформацію щодо ситуації на Донбасі станом на 16.00 20 липня 2017 року. За його інформацією, за минулу добу, 19 липня, чотири військовослужбовці ЗСУ загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Крім того, троє військовослужбовців отримали поранення.

"За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗСУ, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення", - йдеться у повідомленні штабу АТО.