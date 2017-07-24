У Путіна прокоментували заяви про російські війська біля кордонів України

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про посилення угрупування військ біля кордонів України, заявив, що "Росія може змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території так, як вважає за доцільне". Щодо більш детальної інформації він порадив звернутися до Міноборони Росії, передає РІА Новости.

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"Російська Федерація вільна змінювати конфігурацію збройних сил на своїй території відповідно до того, наскільки це вважається доцільним — це перше. Друге: що стосується конкретики, то в цьому випадку все-таки краще це питання адресувати колегам у Міністерстві оборони", - сказав Пєсков у відповідь на питання про те, чи дійсно Росія концентрує військові сили біля кордону з Україною, як про це повідомив український Генштаб, і з якою метою.

23 липня начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко заявив, що останнім часом Росія наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.