На Донбас мчить черговий путінський "гумконвой"

МНС Росії відправив на окупований Донбас 67-ю колону з так званою «гуманітарною допомогою».

Як повідомляє прес-служба МНС РФ, колона рушила у бік російського кордону. У відомстві стверджують, що автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів, у складі яких нібито дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художня і навчальна література для підготовки до нового навчального року.

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Колона прямує до державного кордону на пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган»», після чого традиційно перетне український кордон в неконтрольованих пунктах пропуску, без відповідного дозволу з боку української влади і всупереч міжнародному законодавству.

МНС Росії заявляє, що у склад колони входять медики і технічний персонал, готові за необхідності надати в дорозі своєчасну допомогу водіям і працівникам, які супроводжують вантаж.

«Гумконвой» рушить в два пункти призначення – окуповану частину Луганської і Донецької області.