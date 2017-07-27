Бойовики інсценують теракти на Донбасі – розвідка

Бойовики інсценують теракти з метою звинуватити українську сторону у зриві Мінських домовленостей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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«В смузі відповідальності 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) та 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК противником здійснюються ‟превентивні дії”, у т.ч. шляхом підготовки та проведення провокаційних та постановочних обстрілів, інсценування терористичних актів з подальшим звинуваченням українського керівництва в зриві Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Для зйомки провокаційних сюжетів інструкторами підрозділів інформаційної боротьби ЗС РФ залучено представників російських пропагандистських ЗМІ.