Полоненого на Донбасі російського військового Агєєва можна обміняти лише після вироку суду - Лутковська

Полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва можна обміняти на громадян України, яких незаконно утримує Росія, але лише після вироку суду щодо нього. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила в ефірі одного з телеканалів.

"Стосовно Агєєва мають пройти судові засідання, має бути встановлено його вину або невинуватість. А після того має пройти інший процес, який пов'язаний не з Мінськом, а з Російською Федерацією. Я б виступала за те, щоб повторилася процедура (обміну російських диверсантів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва - УНІАН), адже ми вже створили прецедент", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення Агєєва.