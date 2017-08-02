Полоненого на Донбасі російського військового Агєєва можна обміняти лише після вироку суду - Лутковська
Щодо Агєєва мають пройти судові засідання, зазначила Лутковська.
Полоненого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва можна обміняти на громадян України, яких незаконно утримує Росія, але лише після вироку суду щодо нього. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила в ефірі одного з телеканалів.
"Стосовно Агєєва мають пройти судові засідання, має бути встановлено його вину або невинуватість. А після того має пройти інший процес, який пов'язаний не з Мінськом, а з Російською Федерацією. Я б виступала за те, щоб повторилася процедура (обміну російських диверсантів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва - УНІАН), адже ми вже створили прецедент", - сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.
28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».
Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.
31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення Агєєва.