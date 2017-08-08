Добкін "не побачив" російських військ на Донбасі, але "РФ там присутня"

Нардеп від "Опоблоку" Михайло Добкін в авторській програмі Дмитра Гордона на каналі "112 Україна", відповідаючи на питання, чи він сепаратист, заявив, що при ньому як губернаторі Крим був частиною України.

Також він нагадав, що в ті часи Донецьк і Луганськ були потрібних межах, які, сподівається нардеп, ще повернуться.

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Відповідаючи на питання, чи вкрала РФ півострів, Добкін заявив, що "Росія Крим забрала", й він не бачить різниці у цих визначеннях.

"Російських військ на Донбасі немає, але Росія там присутня", - стверджує Добкін-старший.

"Ми говоримо про російські війська, про регулярну армію. Те, що там їх немає, кажу не я, я лише обиватель у статусі народного депутата, який повторює слова Муженка, тих людей, які там воювали", - додав депутат.

Крім того, він визнав, що Росія на Донбасі присутня, але ухилився від відповіді на питання, чи винна Москва у загибелі 10 тисяч українців.