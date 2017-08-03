У ВР хочуть ввести кримінальну відповідальність для росіян за незаконний перетин кордону

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконний перетин державного кордону (№7017).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту, а його авторами є лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов та заступниця голови фракції, представник президента у парламенті Ірина Луценко.

Законопроектом пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 331 "Незаконне перетинання державного кордону".

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Згідно з нею, перетин держкордону України особою, яка має громадянство (підданство) держави-агресора, або іншою особою в інтересах держави-агресора, що суперечать національним інтересам України, будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості, - карається позбавленням волі на строк до 3 років.

Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані із застосуванням зброї, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Як сказано у пояснювальній записці, "непоодинокими стають випадки, коли на територію України незаконно проникають громадяни держави-агресора, в тому числі, які є представниками військових та правоохоронних формувань, що також несе загрозу національній безпеці України".

"Очевидним є те, що незаконне проникнення на територію України представників держави-агресора вже саме по собі несе чималу суспільну небезпеку. Разом з тим, чинне законодавство України передбачає за такі дії лише адміністративну відповідальність", - зауважують автори законопроекту.

Вони також відзначили, що до 2004 року законодавством України за такі дії було передбачено кримінальну відповідальність. Однак, у 2004 році відповідну статтю (331) Кримінального кодексу України було виключено.

"Проте зараз існує суспільна необхідність криміналізації незаконного перетину кордону з певними кваліфікуючими ознаками, що, в свою чергу, сприятиме захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у пояснювальній записці.