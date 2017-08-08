Турчинов в бліндажі: секретар РНБО перевірив бойову готовність угрупування "Луганськ" (фоторепортаж)

Секретар РНБО перевірив стан забезпечення та бойової готовності підрозділів Збройних Сил в оперативно-тактичному угрупуванні «Луганськ», повідомляє прес-служба РНБО.

Турчинов заявив, що щодня на ділянці фронту, що знаходиться в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Луганськ», противник здійснює системні вогневі провокації, «зокрема, із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню та мінометів».

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«Щотижня відбувається декілька бойових зіткнень», - сказав О. Турчинов, додавши, що ворог не припиняє постійних спроб прориву нашої оборони для просування в напрямку Бахмутської траси з виходом на стратегічно важливі рубежі.

«Але всі провокації російських гібридних військ жорстко припиняються професійними діями наших військових», - сказав Секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що військовий зв’язок сьогодні - це невід’ємна складова системи управління Збройними силами, її високотехнологічна основа.