"Кулі літали, як мухи": на Донбасі поранений сербський найманець "ДНР" (фото)

На Донбасі поранений відомий сербський найманець-терорист "ДНР" Деян Берич. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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"Кулі літали, як мухи. Сам Бог врятував. Просто неможливо, тільки одна влучила в ногу. Кістку не зачепила, все добре", - йдеться у його повідомленні.

Також бойовик опублікував фото, на якому видно ногу у гіпсі. За його словами, на поправку необхідно 1,5 місяця.

Інформацію про поранення підтвердив й терорист так званої "ДНР" Захар Прилєпін, уточнивши, що серба поранили у ближньому бою.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ притягнула до відповідальності за службу в лавах бойовиків 84 іноземців, більшість з них росіяни.