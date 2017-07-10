ГПУ притягла до відповідальності за службу в лавах бойовиків 84 іноземців, більшість з них росіяни

ГПУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ведення представниками РФ агресивної війни проти України.

На даний момент за вчинення злочинів проти національної безпеки України та її територіальної цілісності притягнуті до кримінальної відповідальності 84 іноземця, з них 64 – громадяни Росії, повідомляє прес-служба ГПУ.

За даними відомства, в складі незаконного збройного формування "Привид" терористичної організації "ЛНР" з 2014 року під егідою проросійської організації United Continentale воюють іноземці-найманці. Засновником та координатором "Привиду" є громадянин РФ Марков.

"Організація United Continentale є геополітичним рухом вкрай правого спрямування, створена влітку 2014 року в Белграді (Сербія). Виступає з критикою Європейського союзу і НАТО. До складу організації входять громадяни Франції, Сербії, Іспанії, Італії, Німеччини, Чехії, Болгарії, країн Латинської Америки, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Більшість її представників проходили службу в іноземному легіоні і брали участь у веденні бойових дій в різних країнах світу", – повідомляє прес-служба ГПУ.

В ході досудового розслідування встановлено особи іноземців-найманців з організації United Continentale, які з липня 2014 року беруть участь у складі створених РФ і підконтрольних їй незаконних збройних формувань на території Донецької і Луганської областей.

За даними ГПУ, вони систематично проходять військову підготовку на тренувальних базах в російському Ростові-на-Дону.

"Зокрема, громадянин Франції Гійом Кувелье в 2014 році брав активну участь у веденні бойових дій проти України у складі незаконних збройних формувань "Привид", "Схід", а з 2015 року – у складі НЗФ "Всевелике донське козацтво". В даний час Кувелье нібито проходить військову службу за контрактом в армії США. Даний факт зараз перевіряється Головною військовою прокуратурою", – йдеться в повідомленні.

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Встановлені також особи інших іноземців-найманців, які є громадянами Франції, Сербії, Бразилії, Чехії, Іспанії.