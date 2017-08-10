До Одеси із зони АТО прибув "важкий" борт з пораненими військовими (фото)
14:52, 10 серпня 2017Війна
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За словами волонтера, четверо українських військових перебувають у важкому стані.
Сьогодні вранці в Одесі приземлився черговий борт з пораненими на Донбасі військовослужбовцями ЗСУ. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці в Facebook.
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"Я не знаю, яке там перемир'я, але у нас знову важкий борт! 14 хлопців... 4 важкі..." - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, бойовики активізувалися під Маріуполем: по позиціях ЗСУ біля Азовського моря випущено понад 60 мін і 40 боєприпасів з реактивних систем "Град-П".
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