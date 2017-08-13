"Ідеальний розвідник": журналісти дізнались подробиці про новий український безпілотник

Волонтери із Черкас та Києва створили та адаптували до потреб українських військових унікальний безпілотник. Розробку назвали "Маргарита". Деякі подробиці про неї повідомляє "5 канал".

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Черкаські та київські майстри створювали повітряного розвідника "з нуля". Невеличкий літальний пристрій фіксує позиції ворога швидко та безшумно. Зазначається, що його не здатні зафіксувати навіть прогресивні системи стеження.

"Це універсальна машина, вона працює як коригувальник вогню, як дальній розвідник. Це птах, що летить далі і довше, ніж ті, які стоять на озброєнні", - розповідає розробник безпілотної системи з позивним "Майстер".

Маргариту" поки тестують, а волонтери вже анонсують збір коштів на наступний проект – "Тарас". Назвали його на честь молодого науковця – розробника безпілотників, який передчасно загинув.

Система "Тарас" складатиметься з двох літаків-розвідників, які працюватимуть у тандемі. Нові безпілотники назвуть "Грім" та "Блискавка". Нині волонтери збирають на них гроші.