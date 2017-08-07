Безпілотники, які не літають: американські Raven виявилися непридатними в умовах війни на Донбасі

Значна частина наданої Заходом військової допомоги Україні використовується неефективно або не використовується з різних причин. Про це йдеться у матеріалі волонтера фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги на "Українській правді".

Зокрема, він пояснив ситуацію на прикладі американських безпілотних літальних апаратів Raven: вони не розраховані на війну з високотехнологічним супротивником, який має сучасні засоби радіоелектронної боротьби на території з великою кількістю ліній електропередач та за умов суворої української зими.

"Такий комплекс здатен літати на відстані до 10 кілометрів. Фактично ж, військові змогли підтвердити запуски на максимальну дальність у 6 км, після чого літак починав втрачати керованість, або якість картинки падала до неприйнятної. Лінія електропередач або будь-яке інше джерело електромагнітного випромінювання на маршруті слідування може стати причиною ще більшого скорочення цієї відстані", - зазначив Дейнега.

Крім того, передача сигналу ведеться незахищеним аналоговим каналом, а отже за наявності обладнання його можуть дивитися обидві сторони.

Тобто фактично цей безпілотник придатний для війн десь в Африці та Афганістані, де супротивник має здебільшого легку стрілецьку зброю.

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Та в умовах позиційної війни з технічно сильним супротивником ці комплекси виявились технікою одного класу з побутовими квадрокоптерами. Більше того, за можливостями вони поступаються безпілотникам вітчизняного виробництва, зокрема "Лелеці-100".

"І це лише частина проблеми. Справа в тому, що ефективність безпілотного комплексу визначається, у першу чергу, кваліфікацією екіпажу. Підготовка цих екіпажів відбувалася у Сполучених Штатах та Житомирі. Цілком очевидно, в Житомирі якість такої підготовки була значно нижчою", - додав волонтер.

Крім того, значна кількість людей, які пройшли цю підготовку, вже демобілізувалась або отримала інші посади.

Ще одним суттєвим недоліком комплексу виявилась його балансова ціна: солдати часто бояться запускати його, адже після втрати є ризик понести за це матеріальну відповідальність, хоча й існує процедура списання.

Дейнега нагадав, що ціна наданих Україні комплексів склала 12 мільйонів доларів. Та, очевидно, ця недешева допомога не мала суттєвого впливу на хід бойових дій.

Раніше радник начальника Генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін заявляв, що американські безпілотники вартістю мільйони доларів, які повинні були допомогти Києву в бойових діях проти проросійських бойовиків на Донбасі, виявилися неефективними через можливість їхнього перехоплення і зламу.