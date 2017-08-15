Нові порушення "Мінська": місія ОБСЄ виявила в "ЛНР" реактивні системи залпового вогню

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що знову зафіксувала реактивні системи залпового вогню на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

"У непідконтрольних уряду районах на основі даних повітряного спостереження станом на 9 серпня виявлено 8 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ невстановленого типу), які були розташовані на території можливого полігону приблизно за 5 км на південний схід від Міусинська (62 км на південний захід від Луганська), що є порушенням відповідних ліній відведення. Раніше там було зафіксовано щонайменше 16 РСЗВ", - йдеться у звіті місії.

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"За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання у непідконтрольних уряду районах на основі даних повітряного спостереження станом на 9 серпня виявлено 11 самохідних гаубиць, 8 буксируваних гаубиць і 16 танків (невстановленого типу) на можливому полігоні приблизно за 5 км на південний схід від Міусинська. Раніше на тому місці зафіксовано 9 самохідних гаубиць, 12 буксируваних гаубиць і 18 танків", - заявляють спостерігачі.