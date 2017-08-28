З 1 вересня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" змінює режим роботи

З 1 вересня контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» працюватиме за зміненим режимом роботи.

Про це повідомляє прес-центр Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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«До відома громадян. З 1 вересня 2017 року КПВВ «Станиця Луганська» функціонуватиме за наступним режимом роботи: з 07:00 до 18:00 (за київським часом)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в літній час цей КПВВ працював з 6:00 до 20:00.