З 1 вересня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" змінює режим роботи
21:13, 28 серпня 2017Війна
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У літній час цей КПВВ працював з 6:00 до 20:00.
З 1 вересня КПВВ «Станиця Луганська» змінює режим роботи / cxid.info
З 1 вересня контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» працюватиме за зміненим режимом роботи.
Про це повідомляє прес-центр Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
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«До відома громадян. З 1 вересня 2017 року КПВВ «Станиця Луганська» функціонуватиме за наступним режимом роботи: з 07:00 до 18:00 (за київським часом)», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в літній час цей КПВВ працював з 6:00 до 20:00.
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