У Дніпрі попрощалися із трьома захисниками України (фоторепортаж)
15:31, 12 вересня 2017Війна
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У Дніпрі поховали бійців, яких встановили за результатами ДНК-експертизи.
Встановлення особистості інших захисників України тривають / фото УНІАН
У Дніпрі 12 вересня відбулася церемонія прощання з трьома загиблими захисниками України.
Як передає кореспондент УНІАН, поховані особи, яких встановили за результатами ДНК-експертизи: майор Андрій Величко, доброволець Сергій Дятлов, солдат Дмитро Карбан ("Бейн").
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Встановлення особистості інших захисників України тривають. Їхні генотипи внесені до Єдиної бази даних ДНК. Відбувається пошук рідних.
Родичі зниклих безвісти бійців можуть пройти експертизу, звернувшись до правоохоронних органів.
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