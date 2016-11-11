У Дніпрі поховали 12 невідомих бійців, які загинули в зоні АТО (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, в жалобній церемонії взяли участь представники ОДА, воїни Збройних сил України, священики, волонтери та мешканці регіону.

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За інформацією ОДА, з початку проведення АТО на Краснопільському кладовищі поховано 281 тимчасово невстановленого захисника України. За результатами ДНК-експертизи встановлено імена 157 з них.

Встановлення особистості інших захисників України продовжується. Їхні генотипи внесені до Єдиної бази даних ДНК. Пошук рідних триває.

Родичі зниклих безвісти бійців можуть пройти експертизу, звернувшись до правоохоронних органів.