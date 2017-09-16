Гримчак розповів, як і коли Росія піде з Донбасу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявляє, що російські війська покинуть територію Донбасу в 2018 році, після чого на окупованих територіях буде запроваджена тимчасова адміністрація, повідомляє "Радіо Свобода".

"З початку року я особисто заявляв про те, що в 2018 році російські війська покинуть територію ОРДЛО. Мене запитали, на якій підставі я це кажу, і я відповів, що у мене є інформація про те, що фінансування в 2018 році не буде. Ця інформація тільки підтвердилася. Думаю, Донецька область у наступному році в тому чи іншому вигляді повернеться в Україну. І швидше за все за участі миротворців. Буде тимчасова адміністрація, буде роззброєння бойовиків, вийдуть російські війська і вийдуть найманці", – заявив він.

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За його словами, Росія припинить фінансування "гуманітарних проектів" бойовиків "ЛНР" і "ДНР" у вересні 2018 року. Чиновник пояснив, що виведення російських військ з території Донбасу почнеться з введення миротворців ООН на всю територію ОРДЛО.

"Наскільки правильно я розумію виступ міністра закордонних справ, ми свою позицію погодили з членами Ради безпеки. І не можна говорити, що з боку Росії немає політичних кроків. Адже зміна позиції з того, що "не можна" миротворців ООН на "можна", говорить про те, що російська позиція змінюється. І думаю, що рішення про миротворців буде підтримано Росією, тому, що іншого виходу у них немає", – додав Гримчак.

Як повідомлялося раніше, уряд Росії має намір відмовитися від надання гуманітарної підтримки окремих територій Донбасу. Відповідне доручення міністерство фінансів РФ отримало за підсумками наради у віце-прем'єра Дмитра Козака, яке відбулося 1 вересня.