Бойовики за добу 35 разів порушили перемир'я, втрат серед українських бійців немає – штаб АТО

Бойовики за добу 35 разів порушили перемир’я в районі проведення АТО на Донбасі, втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО за 16 вересня, оприлюдненому у Facebook.

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«Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО дещо загострилась, проте залишалась контрольованою українською армією», - інформують у штабі.

Так, йдеться у зведенні, після 18.00 російські окупанти активізували обстріли позицій сил АТО, поодиноко використовуючи міномети різних калібрів.

Ввечері бойовики тричі з міномету калібру 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї били по українських захисниках у районі Авдіївської промзони. Також на Донецькому напрямку під обстріл терористів потрапили укріплення сил АТО біля Майорська та Пісків.

На Приморському напрямку, за даними штабу, з 82-міліметрових мінометів окупанти відкривали вогонь на підступах до Широкиного та Павлополя. Факти застосування противником гранатометів зафіксовані біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки.

На Луганському напрямку ввечері і вночі бойовики тричі били з мінометів різних калібрів по укріпленнях сил АТО на околицях Кримського. Міномети калібру 120 мм та 82 мм окупанти застосовували і біля Новотошківського.

«Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. Під час майже половини обстрілів наших позицій сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає», - заявили у штабі.