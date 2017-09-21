Легендарні українські військові звернулись до Apple через ролик із "кіборгом з Росії" (відео)

Українські "кіборги" відреагували на рекламний ролик Apple про нові годинники. Військові записали відеозвернення до компанії, яке опубліковане на YouTube-каналі "Побратими Тренінг".

"Дорогий Apple, я – український "кіборг". Я знаю, ви це побачите. Але я певен, що ви не знаєте, чому ваша реклама обурює мене та мою країну. Я сподіваюся, ви зрозумієте це, як почуєте мою історію", - йдеться у зверненні.

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"Вони самі називали мене "кіборгом", бо я виживав настільки довго, що вони не могли у це повірити", - пояснили захисники України.

У листі, який зачитують "кіборги" наголошується, що Apple свідомо чи несвідомо підтримує пропаганду Росії у війни проти України, застосовуючи словосполучення "російський кіборг".

Також військові закликали до термінового виправлення рекламного відео та письмового вибачення перед живими та полеглими "кіборгами".

Як повідомляв УНІАН, у США під час презентації Apple Watch глядачам показали надихаючі ролики із історіями людей зі всього світу. Зокрема, на відеоряді можна помітити "кіборга із Росії" із протезом ноги.

Користувачі у мережі відразу ж відреагували на таку ганебну помилку всесвітньо відомої корпорації.