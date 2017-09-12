"Вам пише кіборг із Росії": під час презентації Apple почули цікаву деталь
22:10, 12 вересня 2017Світ
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РосЗМІ повідомили, що у ролику знявся ведучий російського каналу.
"Російський кіборг" з'явився у мотиваційному ролику компанії / скріншот
У США під час презентації Apple Watch глядачам показали надихаючі ролики із історіями людей зі всього світу.
Зокрема, на відеоряді можна помітити «кіборга із Росії» із протезом ноги.
Користувачі у мережі відразу ж відреагували на таку ганебну помилку всесвітньо відомої корпорації.
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Пізніше стало відомо, що в ролику знявся ведучий «Матч ТВ» Дмитро Ігнатов, пише TJ.
Ігнатов кілька разів з'явився в ролику і зачитав свою частину листа до Тіма Кука російською мовою.
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