"Вам пише кіборг із Росії": під час презентації Apple почули цікаву деталь

22:10, 12 вересня 2017
Світ
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РосЗМІ повідомили, що у ролику знявся ведучий російського каналу.

У США під час презентації Apple Watch глядачам показали надихаючі ролики із історіями людей зі всього світу.

Зокрема, на відеоряді можна помітити «кіборга із Росії» із протезом ноги.

Користувачі у мережі відразу ж  відреагували на таку ганебну помилку всесвітньо відомої корпорації. 

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Пізніше стало відомо, що в ролику знявся ведучий «Матч ТВ» Дмитро Ігнатов, пише TJ.

Ігнатов кілька разів з'явився в ролику і зачитав свою частину листа до Тіма Кука російською мовою. 

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Теги: #презентація Apple онлайн#Apple Watch#презентація годинника#скандал на презентації Apple