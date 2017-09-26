Ситуація в АТО залишається напруженою, бойовики 13 разів обстріляли військових

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Після 18:00 проросійські бойовики активізували обстріли позицій на Приморському і Донецькому напрямках.

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"Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка. На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського", - йдеться у повідомленні.

Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає.

У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь. Втрат серед захисників немає.

Раніше стало відомо, що на окупований Донбас прибули російські фахівці безпілотної авіації.