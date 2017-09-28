Прострелили ногу на подвір'ї власного будинку: на Донеччині через обстріл бойовиків поранено цивільного

Донецькій області проросійські бойовики обстріляли Жованку та Мар’їнку, поранено одну цивільну особу. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Проросійські наймити знову обстрілюють населені пункти. Цього разу – Жованку та Мар’їнку. Як доповідає мені голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, о 7.20 на подвір’ї власного будинку у Жованці отримав кульове поранення у ногу місцевий житель 1972 року народження. Військові надали йому першу невідкладну допомогу та військовим транспортом везуть до лікарні у Бахмут. За словами Весьолкіна, бойовики продовжують обстрілювати селище зі стрілецької зброї", - написав він.

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Загалом з початку доби бойовики тричі обстріляли Мар'янку.

"За інформацією голови Мар’їнської РДА Володимира Мороза, з початку цієї доби вже зафіксовано три обстріли: близько нуля годин бойовики вели вогонь з гранатометів, о 5-й годині ранку "підключили" важкі міномети калібром 122 мм – зафіксовано 21 постріл. За попередньою інформацією, обстрілювали позиції українських військових на околицях селища. А о 7.30 ранку прилетіла міна й на вулицю Прокоф’єва. Оглядова група спільно з поліцією нині обходять територію. Інформації про руйнування та постраждалих на даний час не надходило", - зазначив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН раніше, загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій втрат серед захисників немає.

Ввечері проросійські найманці й надалі продовжували обстрілювати захисників Авдіївки. Щоправда, тепер використовуючи лише стрілецьку зброю. Крім того, на Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського.