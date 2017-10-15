День у зоні АТО: загострення на Луганському напрямку, поранений один військовий

З початку доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир'я, один український військовий поранений. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook у зведенні станом на 18:00 15 жовтня.

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Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня в районі проведення АТО вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Луганському напрямку.

Так, від опівночі бойовики двічі з мінометів калібру 82 міліметри обстріляли позиції сил АТО в районі Трьохізбенки. Міномет цього ж калібру і автоматичний гранатомет ворог застосовував також неподалік Новотошковського. А зі стрілецької зброї проросійські найманці відкривали вогонь біля Новоолександрівки.

"В результаті обстрілу, близько 11:00 отримав поранення один військовий. Зараз потерпілий знаходиться у військово-медичному лікувальному закладі. Його стан оцінюється як задовільний", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку з протитанкових гранатометів противник бив на підступах до Опитного та Зайцевого. А крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю окупанти застосовували неподалік від Водяного та Павлополя на Приморському напрямку.