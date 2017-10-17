Штаб АТО: на Донбасі загострюється обстановка, бійцям ЗСУ доводиться відкривати вогонь у відповідь

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зберігається тенденція до загострення обстановки, з початку доби бойовики 19 разів порушили перемир’я. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Упродовж сьогоднішнього дня у районі проведення АТО й надалі зберігалася тенденція до загострення обстановки. Як і декілька попередніх днів поспіль. найбільша активність противника зафіксована на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

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Так, від початку доби бойовики 4 рази із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по захисниках Авдіївки. Українські військові оперативно і жорстко відповідали ворогу, використовуючи увесь спектр піхотного озброєння.

Крім того, сьогодні двічі під вогнем окупантів опинилися укріплення сил АТО біля Зайцевого, близько 15.00 поблизу цього ж селища проросійські найманці випустили 17 мін калібру 120 міліметрів.

Також бойовики двічі обстріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів опорні пункти української армії неподалік шахти «Бутівка». А біля Кам’янки застосовували стрілецьку зброю. На Приморському напрямку сьогодні під ворожий вогонь потрапили українські воїни біля Водяного, Широкиного та Талаківки.

«Загалом від початку доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Практично на кожен ворожий обстріл ЗСУ відповідали переважаючим вогнем із озброєння, що не заборонене мирними домовленостями», - наголосили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби у районі Мар’їнки загинув один український військовий.