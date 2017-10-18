В зоні АТО бойовики вдвічі збільшили кількість обстрілів у період з 15-17 жовтня.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням Спільний центр з контролю та координації.

«Українська сторона СЦКК констатує, що протягом 15-17 жовтня 2017 року НЗФ ОРДО та ОРЛО, незважаючи на взяті на себе зобов’язання під час Мінських домовленостей та режиму «шкільного перемир’я», продовжують збільшувати кількість обстрілів позицій Збройних Сил України та ділянок місцевості поблизу мирних населених пунктів на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливо напруженою залишається обстановка в районі населених пунктів Павлопіль, Водяне, Гнутове, Артемове, Мар’їнки, та Зайцеве-Північне (територія ОРДО), Трьохізбенки та Новотошківки (територія ОРЛО).

Читайте такожДоба в АТО: 44 ворожих обстріли, двоє військових загинули, ще четверо поранені

«Бойовики ОРДО та ОРЛО неодноразово застосовували по позиціях підрозділів ЗС України, у тому числі зброю, заборонену Мінськими угодами: міномети калібру 82 і 120 мм, а також крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - наголосили в СЦКК.

За даними української сторони, НЗФ ОРДО обстрілювали зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділів ЗС України в районі населених пунктів Піски, Авдіївка, шахта Бутовка, Світлодарськ, Кам’янка.

Повідомляється, що масованих обстрілів з боку НЗФ ОРЛО зазнали позиції підрозділів ЗСУ в районі населених пунктів Новоолександрівка, Попасна, Станиця Луганська та Валуйське. А на Маріупольському напрямку підрозділи ЗСУ потрапили під вогонь з підствольних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля населених пунктів Лебединське, Широкине, Талаківка та Новотроїцьке.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такими діями НЗФ ОРДО та ОРЛО вкотре демонструють відверте нехтування Мінськими домовленостями, бажання дискредитувати ЗСУ напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи та прагнення до подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі.