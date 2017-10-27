Загострення ситуації на Донбасі неминуче зростатиме, тому що сторони ігнорують застереження про припинення насильства - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг наголошує, що загострення ситуації на Донбасі неминуче зростатиме, тому що сторони ігнорують застереження про припинення насильства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

"Факти очевидні - сторони не відвели озброєння. Ми разом з мирними жителями сходу України щодня бачимо це озброєння. Сторони не провели роботи з розмінування. Ми щодня бачимо міни. З понад 400 жертв серед цивільного населення за цей рік більше чверті стали жертвами вибухової дії мін і боєприпасів, що раніше не спрацювали. Сторони не розвели сили й засоби. Ми бачимо їх у безпосередній близькості вздовж усієї лінії лінії зіткнення", - заявив Хуг.

"Це не лише призводить до порушення режиму припинення вогню (минулого тижня ми зафіксували 3 тис. 286 таких порушень), а неминуче свідчить про збільшення кількості порушень у майбутньому", - сказав Хуг.

"Як показує досвід і як свідчать наші застереження в кожному випадку, ескалація неминуча", - наголосив Хуг.

Він нагадав, що місія ОБСЄ вже бачила загострення ситуації на Донбасі раніше і заздалегідь попереджала про неї.

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"Ми здійснювали спостереження і повідомляли факти, які вказували на небезпеку. Кожного разу ці застереження були проігноровані. Кожного разу сторони вирішували залишити свої позиції у безпосередній близькості. Кожного разу сторони вирішували утримувати важке озброєння у зоні безпеки, і кожного разу відбувалася ескалація", - заявив Хуг.

За його словами, "настав час визнати факти, час поглянути правді у вічі. Допоки сили і засоби залишаються на місцях, насильство не лише не припиниться, а й навпаки - тільки зростатиме, і це факт".