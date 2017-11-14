Бойовики обстріляли мирні квартали Мар'їнки - Лисенко

Минулої доби контрольовані Росією бойовики обстріляли мирні квартали Мар'їнки. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"Минулої доби обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишалася складною. Противник провів 12 мінометних обстрілів позицій Збройних сил України, загалом випустивши по наших захисниках близько 60 снарядів", - сказав Лисенко.

Він сказав, що на Луганському напрямку незаконні збройні формування 17 разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ. Зокрема, зранку бойовики обстріляли із мінометів калібром 82-мм та з танкових гранатометів українські підрозділи в районі Лопаскіного, а ввечері російсько-окупаційні війська двічі накривали українські опорні пункти в районі Новотошківського із мінометів калібром 120-мм. Крім того, противник обстрілював з мінометів різних калібрів українські позиції неподалік Луганського і Травневого. Поблизу Троїцького сили АТО були обстріляні з мінометів калібру 82-мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї.

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Також, речник сказав, що на Донецькому напрямку зафіксовано 16 прицільних ворожих обстрілів українських підрозділів.

"Зранку російсько-окупаційні війська застосували по позиціях сил Антитерористичної операції в районі населеного пункту Водяне міномети калібром 120 та 82-мм, при цьому загалом випустили 17 мін", - сказав Лисенко.

Разом з тим, бойовики обстрілювали з мінометів 120-мм в районі Павлополя. В районі Мар'їнки ворог випустив 6 мін калібром 82-мм та тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Майже на кожну провокацію військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору прицільним вогнем", - сказав Лисенко.

"Вчора ввечері з 19:30 до 21:00 ворог вкотре продемонстрував світу справжнє обличчя захисників "руського миру", провівши мінометний обстріл мирних кварталів населеного пункту Мар'їнка. Саме зараз в місті працює оглядова група, яка описує наслідки цього обстрілу. Зафіксовані пошкодження приватних будинків. Також ,на місці працює бригада саперів, від яких надходить інформація про міни, що не розірвалися", - сказав Лисенко.