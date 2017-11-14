Бойовики обстріляли мирні квартали Мар'їнки - Лисенко
У штабі зазначили, що бойовики обстріляли мирні квартали Мар'їнки минулої доби.
Минулої доби контрольовані Росією бойовики обстріляли мирні квартали Мар'їнки. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"Минулої доби обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишалася складною. Противник провів 12 мінометних обстрілів позицій Збройних сил України, загалом випустивши по наших захисниках близько 60 снарядів", - сказав Лисенко.
Він сказав, що на Луганському напрямку незаконні збройні формування 17 разів відкривали вогонь по позиціям ЗСУ. Зокрема, зранку бойовики обстріляли із мінометів калібром 82-мм та з танкових гранатометів українські підрозділи в районі Лопаскіного, а ввечері російсько-окупаційні війська двічі накривали українські опорні пункти в районі Новотошківського із мінометів калібром 120-мм. Крім того, противник обстрілював з мінометів різних калібрів українські позиції неподалік Луганського і Травневого. Поблизу Троїцького сили АТО були обстріляні з мінометів калібру 82-мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї.
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Також, речник сказав, що на Донецькому напрямку зафіксовано 16 прицільних ворожих обстрілів українських підрозділів.
"Зранку російсько-окупаційні війська застосували по позиціях сил Антитерористичної операції в районі населеного пункту Водяне міномети калібром 120 та 82-мм, при цьому загалом випустили 17 мін", - сказав Лисенко.
Разом з тим, бойовики обстрілювали з мінометів 120-мм в районі Павлополя. В районі Мар'їнки ворог випустив 6 мін калібром 82-мм та тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
"Майже на кожну провокацію військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору прицільним вогнем", - сказав Лисенко.
"Вчора ввечері з 19:30 до 21:00 ворог вкотре продемонстрував світу справжнє обличчя захисників "руського миру", провівши мінометний обстріл мирних кварталів населеного пункту Мар'їнка. Саме зараз в місті працює оглядова група, яка описує наслідки цього обстрілу. Зафіксовані пошкодження приватних будинків. Також ,на місці працює бригада саперів, від яких надходить інформація про міни, що не розірвалися", - сказав Лисенко.