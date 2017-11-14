Місія ОБСЄ за добу зафіксувала близько 320 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 320 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 12 листопада до 19:30 13 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас зафіксувавши менше вибухів (приблизно 100), якщо порівнювати з попередньою добою (орієнтовно 290 вибухів)", - поінформували в ОБСЄ.

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою (зафіксувавши, серед іншого, приблизно 220 вибухів супроти 70)", - сказано у звіті.