В районі Новотроїцького нацгвардієць підірвався на вибуховому пристрої

За минулу добу в районі проведення АТО один український військовий дістав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«В районі Новотроїцького внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранення військовослужбовець Національної гвардії України. Він був оперативно доставлений до медичного закладу, де йому надається вся необхідна медична допомога», - сказав він.

Лисенко також зазначив, що минула доба в зоні АТО не відрізнялась від попередніх. За його словами, російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші і ведуть прицільні обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі із застосуванням зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями.