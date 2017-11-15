Путін провів телефонну розмову з ватажками "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

"Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна із головою "Донецької Народної Республіки" Олександром Захарченком та головою "Луганської Народної Республіки" Ігорем Плотницьким", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНавіщо Путіну кадрові зміни в лавах бойовиків

При цьому, в релізі не використовується визначення "самопроголошені республіки", як їх називали раніше в Кремлі по відношенню до окупованого Донбасу.

Заявляється, що обговорювалася ініціатива лідера громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука щодо обміну полоненими між Україною і окупованим Донбасом.

"Керівники "ДНР" і "ЛНР" ініціативу підтримали, зазначивши, що ще належить додатково опрацювати це питання з представниками української сторони", - йдеться в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін у ході відвідування Воскресенського Ново-Єрусалимського чоловічого монастиря в Істрі Московської області заявив, що "зробить все від нього залежне, щоб провести обмін полоненими з Україною. Про це Путін заявив, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.