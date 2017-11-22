До Луганська в'їхала військова колона з 200 одиниць техніки — журналіст

Журналіст Євген Спірін розповів, яка ситуація зараз у Луганську. За його словами, зараз у місті перекритий весь центр, там перебуває важка техніка – КамАЗи, БТРи, БМП.

"Мешканців дворів, які там живуть, не пускали додому, жорсткий контроль. Але ті, у кого є прописка – потрапили до домівок", - заявив він "Громадському радіо".

"Є дві версії. Перша – ті, хто там зі зброєю – це військові з "ДНР". Але дехто з людей з Луганська каже, що це військові з Росії. Дуже складно визначити, хто є насправді, бо там і в комендатурі є російські військові. Але суть в тому, що так званого "міністра" намагалися усунути з посади, але він не пішов, і був призначений новий, "виконувач обов’язків міністра", але він не зміг приступити до виконання своїх обов’язків, тому що старий "міністр" не звільнив свій кабінет", - розповів Спірін.

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Журналіст додав, що телебачення там не працює.

"У Луганську присутні військові, близько 19:00 до Луганська заїхала велика кількість техніки, це відео вже є в мережі. За моїм підрахунком – це близько 200 одиниць техніки", - зазначив він.

За інформацією Спіріна, конфлікт у "ЛНР" триває вже понад рік, це почалось близько березня 2016 року, коли був конфлікт між силовими відомствами та Плотницьким.

"Але потрібно розуміти, що, скоріш за все, у Корнета є підтримка у "ДНР", але не в Росії, а от у Плотницького якраз є підтримка в Росії, бо його підписи – під Мінськими домовленостями. Тому зараз, мабуть, Росії не дуже доречно прибирати Плотницького, тому що доведеться переписувати. Плотницький, наче ставленик Росії, а Корнет виступає за приєднання «ЛНР» до «ДНР». Купа людей в Луганську вважають, що в «ДНР» є якийсь порядок, і вони кажуть, що добре було б, якби ми були однією територією", – розповів журналіст.

Як повідомлялося, в ОБСЄ показали військову колону, яка увійшла до Луганська.

Раніше у мережі оприлюднили відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.

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